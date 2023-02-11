И танк на ходу остановит: хрупкая юная девушка-лейтенант ВС РФ сорвала крупную танковую атаку ВСУ

В Минобороны рассказали о лейтенанте Фотиевой, которая сорвала крупное танковое контрнаступление ВСУ

Молодая девушка-лейтенант ВС РФ Полина Фотиева из Смоленска - теперь злейший враг ВСУ. Девушка сорвала крупнейшее танковое контрнаступление ВСУ, пишет "Царьград".

Школу Полина окончила пять лет назад и сразу решила, что хочет стать офицером. На фронт пошла добровольно после окончания в 2022 году Военного учебного центра при МИЭТ.

Фотиева смогла воспрепятствовать движению танкового взвода ВСУ в тыл российской армии, первой обнаружив на передовой его передвижение. Она сумела оперативно передать максимально точные данные о местоположении украинских танков своего командованию. В результате это позволило артиллерии уничтожить силы противника до того, как они смогли бы нанести вред ВС РФ.

Ранее мы сообщали: "Нечаянно развязали маленькую войну" - российские десантники под Херсоном вышли пристрелять гранатомет и устроили в рядах ВСУ большой переполох.