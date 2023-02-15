"И первую, и вторую": в Минобороны России доложили о прорыве линий обороны украинских войск в ЛНР

Минобороны РФ заявило о прорыве двух линий обороны украинских войск в ЛНР

Российские военные прорвали эшелонированную оборону ВСУ в ЛНР, заявили в Минобороны РФ.

"Мотострелки ЦВО прорвали эшелонированную оборону противника в лесистой местности в ЛНР". В ходе наступления военнослужащих ЦВО украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до трех километров от занимаемых ранее рубежей. Прорыв российских военнослужащих не удержала даже более укрепленная вторая линия обороны противника", - говорится в сообщении Минобороны.

Позиции украинские военные оставляют в спешке, оставляют оружие, имущество.

"Прикрывая свой отход, ВСУ дистанционно заминировали район противопехотными минами "натовского" образца. Несмотря на это, мотострелки успешно закрепились на занятых рубежах и продолжили наступательные действия", - отметили в Минобороны РФ.

По словам командира одного из батальонов ЦВО, которые были приведены в сообщении, "за четыре дня фронт сдвинулся на 2 км на запад".

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