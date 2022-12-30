"И ни у кого спрашивать не будем": секретарь СНБО Украины допустил, что ВСУ все-таки вторгнутся на территорию России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов оценил возможность пересечения Вооруженными силами республики (ВСУ) российской границы. Об этом он высказался в интервью газете Kyiv Post.

Секретарь СНБО допустил, что ВСУ способны пересечь границу России и начать боевые действия на территории РФ, если будет такая необходимость.

"Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем. И ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, – это чушь", — заявил он.

Ранее Данилов сообщал о готовности Украины наносить удары по территории России в случае дальнейших атак на республику.

"Мы будем способны на все. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага", — отметил он.

Ранее мы сообщали, что в Казани начали проверять готовность убежищ и укрытий.