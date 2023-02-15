Грузный мужчина насмерть раздавил своим весом бывшего парня своей дочки

Мужчина насмерть придавил собственным весом бывшего ухажера своей дочери в Новой Москве

В Новой Москве грузный мужчина подрался с бывшим парнем своей дочери. Молодой парень умер, поскольку отец его зазнобы попросту придавил его собственным весом.

28-летний молодой человек решил навестить бывшую 23-летнюю возлюбленную Он стучал в двери, но девушка на провокации не поддавалась и решила позвать на помощь "тяжелую артиллерию" - своего 47-летнего отца, пишет "МК".

Мужчины подрались. Парень упал, а отец девушки сел на него сверху, перекрыв несостоявшемуся затю духание. Молодой человек умер от асфиксии.

Отец задержан, продолжается расследование.

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