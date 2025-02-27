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Гости будут без ума от такой вкуснятины: простой рецепт тонких старорусских блинов на Масленицу

Откройте для себя простой и восхитительный реце...

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Масленица – это время, когда в каждом российском доме пахнет свежими блинами. Тонкие как платок, они символизируют солнце и приближение весны.

Вот рецепт, который поможет вам создать идеальные тонкие блины для вашего праздничного стола.

Необходимые ингредиенты:

  • Мука пшеничная высшего сорта — 250 г
  • Молоко — 600 мл
  • Вода минеральная без газа — 200 мл
  • Куриные яйца — 4 штуки
  • Сахар — 2 столовые ложки
  • Соль — половина чайной ложки
  • Растительное масло — 50 мл для теста и немного для смазывания сковороды

Пошаговый процесс приготовления:

  • Приготовление теста: Начните с того, что в миске взбейте яйца с сахаром и солью до легкости. Постепенно вводите муку, просеянную через сито, чтобы избежать комков. Параллельно подогрейте молоко до теплого состояния и постепенно вливайте в смесь, активно помешивая венчиком.
  • Разбавление теста: Добавьте минеральную воду в тесто, которое должно получиться довольно жидким, чтобы блины выходили тонкими. Влейте растительное масло, что поможет предотвратить прилипание блинов к сковороде.
  • Жарка блинов: Разогрейте сковороду и легко смажьте ее маслом. Выливайте небольшое количество теста, равномерно распределяя его по поверхности сковороды круговым движением руки. Жарьте каждую сторону до золотистого цвета, затем аккуратно переворачивайте блин на другую сторону.
  • Подача: Подавайте готовые блины с вашими любимыми начинками — сметаной, медом, ягодным вареньем или икрой. Такие блины можно также подавать с рыбой или мясом для настоящего гурманского удовольствия.

Эти тонкие блины не только вкусны, но и весьма праздничны, идеально подходят для сбора всей семьи за столом. Приготовление блинов по этому рецепту обязательно добавит тепла и уюта вашему празднованию Масленицы. Наслаждайтесь каждым кусочком и празднуйте приход весны с любовью и радостью!

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