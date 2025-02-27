Гости будут без ума от такой вкуснятины: простой рецепт тонких старорусских блинов на Масленицу

Масленица – это время, когда в каждом российском доме пахнет свежими блинами. Тонкие как платок, они символизируют солнце и приближение весны.

Вот рецепт, который поможет вам создать идеальные тонкие блины для вашего праздничного стола.

Необходимые ингредиенты:

Мука пшеничная высшего сорта — 250 г

Молоко — 600 мл

Вода минеральная без газа — 200 мл

Куриные яйца — 4 штуки

Сахар — 2 столовые ложки

Соль — половина чайной ложки

Растительное масло — 50 мл для теста и немного для смазывания сковороды

Пошаговый процесс приготовления:

Приготовление теста: Начните с того, что в миске взбейте яйца с сахаром и солью до легкости. Постепенно вводите муку, просеянную через сито, чтобы избежать комков. Параллельно подогрейте молоко до теплого состояния и постепенно вливайте в смесь, активно помешивая венчиком.

Разбавление теста: Добавьте минеральную воду в тесто, которое должно получиться довольно жидким, чтобы блины выходили тонкими. Влейте растительное масло, что поможет предотвратить прилипание блинов к сковороде.

Жарка блинов: Разогрейте сковороду и легко смажьте ее маслом. Выливайте небольшое количество теста, равномерно распределяя его по поверхности сковороды круговым движением руки. Жарьте каждую сторону до золотистого цвета, затем аккуратно переворачивайте блин на другую сторону.

Подача: Подавайте готовые блины с вашими любимыми начинками — сметаной, медом, ягодным вареньем или икрой. Такие блины можно также подавать с рыбой или мясом для настоящего гурманского удовольствия.

Эти тонкие блины не только вкусны, но и весьма праздничны, идеально подходят для сбора всей семьи за столом. Приготовление блинов по этому рецепту обязательно добавит тепла и уюта вашему празднованию Масленицы. Наслаждайтесь каждым кусочком и празднуйте приход весны с любовью и радостью!

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