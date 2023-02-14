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Global Times: Россия уже достигла своих стратегических целей спецоперации на Украине

Эксперты сообщили о стратегическом успехе России в спецоперации
Global Times: Россия уже достигла своих стратегических целей спецоперации на Украине

Фото: tehnowar.ru

Россия уже достигла своих стратегических целей в проводимой военной спецоперации, а Украина невероятно ослаблена.

Как заявил политолог-американист Академии общественных наук КНР Люй Сян газете Global Times, войска РФ сформировали стабильную линию фронта. Она пролегает восточнее Днепра. Подразделения теперь могут методично наносить удары по всем направлениям западнее линии фронта.

В то же время вооруженные силы Украины из-за огромных потерь оказались неспособны держать оборону на всех участках фронта. Киев сейчас оказался полностью зависим от военной поддержки стран Запада.

Также Люй Сян подчеркнул: если страны НАТО решатся на поставку более эффективного вооружения Украине, то это приведет с эскалации конфликта и расширению территорий, которые будут охвачены боевыми действиями.

Ранее ProKazan сообщал, что американцы начали давить на Украину, заставляя ее более активно действовать на поле боя против РФ.

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