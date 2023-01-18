Глава МИД Лавров сообщил об истинной цели антироссийских санкций: свержение власти и революция в РФ

Все санкционные изыскания Запада рассчитаны на свержение действующей российской власти и революцию в стране, а также последующий хаос, в который погрузится Россия. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует "Лента.ру".

"Санкции против России открыто декларируются [Западом] как направленные на то, чтобы [российский] народ совершил революцию против нынешних руководителей России. Здесь уже никаких приличий никто соблюдать не собирается", — заявил министр.

Ранее Лавров выразил уверенность, что военная и финансовая помощь Украине со стороны Запада - это большие ставки НАТО и ЕС на гибридную и глобальную войну с Россией.

Ранее мы сообщали, что у США есть хитрый "тайный план" в отношении России - "Мы не хотим переговоров!".