Эти творожные куличи выпекаю каждый год. Не черствеют и не крошатся, а главное волшебный вкус

Если вы хотите порадовать родных и близких вкусным и ароматным куличом на Пасху, этот рецепт — для вас! Творожный кулич на дрожжах получается воздушным, не черствеет долго и прекрасно держит форму. А главное — его можно готовить без особых сложностей, даже если вы впервые печете куличи.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для теста:

Жирное молоко или сливки — 200 мл

Яйца — 2 шт.

Сахар — 150 г

Масло сливочное — 100 г

Творог (9%) — 150 г

Мука — 600-650 г

Соль — 0,5 ч.л.

Дрожжи сырые — 15 г (сухие — 8 г)

Ванилин — по вкусу

Изюм, орехи, цедра апельсина (по желанию)

Для глазури:

Желатин — 1,5 ч.л.

Вода — 2 ст.л. (для желатина)

Сахар — 180 г

Вода — 4 ст.л. (для сиропа)

Сок лимона — 1 ч.л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Тесто: Растопите 100 г сливочного масла и отмерьте 150 г жирного творога. Пробейте творог блендером, добавьте к нему масло и хорошо перемешайте. Отставьте в сторону.

В миске налейте теплое молоко (или сливки), добавьте 1 ст. л. сахара и 15 г сырых дрожжей. Перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы убедиться, что дрожжи активировались.

В отдельной миске взбейте 2 яйца с 150 г сахара, добавьте творог с маслом, 0,5 ч.л. соли, по желанию добавьте цедру апельсина и ванилин. Перемешайте венчиком.

Просейте муку (начните с 550 г), добавьте в смесь и хорошо вымесите тесто. Использовать планетарный миксер будет удобнее, если он у вас есть. Муки может понадобиться немного больше — до 650 г, но не переусердствуйте. Тесто должно быть мягким, слегка липнущим к рукам, но не текучим.

Добавьте в тесто подготовленный изюм (предварительно замоченный и посыпанный мукой для равномерного распределения) и аккуратно вмешайте.

Поставьте тесто в миску, накройте плёнкой и оставьте на 2-2,5 часа для подъема (тесто должно увеличиться в 2-3 раза). Выпечка: Разогрейте духовку до 180°C.

Подготовьте формы для куличей, смазав их маслом и постелив пергамент. Разделите тесто на части в зависимости от размера форм (у вас должно получиться 3 кулича разного размера).

Наполните формы тестом примерно на 1/3 и оставьте еще на 20–30 минут для подъема.

Поставьте формы в духовку и выпекайте от 25 до 40 минут в зависимости от размера. Когда верх куличей начнет румяниться, накройте их фольгой, чтобы не подгорели. Проверяйте готовность деревянной шпажкой. Если она выходит сухой, значит куличи готовы. Глазурь: Для глазури замочите 1,5 ч.л. желатина в 2 ст.л. воды.

В сотейнике нагрейте 180 г сахара с 4 ст.л. воды до растворения сахара (не кипятить).

Снимите с огня и добавьте набухший желатин, тщательно размешайте.

Когда сироп немного остынет, добавьте 1 ч.л. лимонного сока и взбейте смесь до образования пены и загустения. Сборка: Остудите куличи до комнатной температуры и покройте их глазурью. Лучше делать это сразу после приготовления глазури, так как она быстро застывает.

Украсьте куличи посыпкой из обрезков коржей, измельченных в блендере.

Подача:

Куличи получаются мягкими, влажными и очень вкусными, с нежным кремовым вкусом. Готовый кулич можно нарезать сразу, и он не будет крошиться! Такой торт — идеальный десерт для Пасхи и приятный подарок для ваших близких.

Пасхальный кулич «Медовый пух» — это не только вкусно, но и просто! Наслаждайтесь выпечкой и с наступающим праздником.