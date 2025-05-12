Эта аномальная зима ох как аукнется на лете: синоптики рассказали, чего каждому ждать от 2025 года

Будущее лето не обещает лёгкой жизни аграриям по всей России. Погода готовит сюрпризы — где-то зальёт дождями, а где-то не выпадет ни капли влаги. Как это скажется на посевах и что делать? Давайте разберёмся.

Центральная Россия: заливает и сдувает

Синоптики предупреждают — в центре страны дожди станут частыми гостями. Такая сырость может навредить зерновым: растения будут ложиться под тяжестью воды. Сильный ветер тоже добавит проблем — может ломать молодые побеги. Избыток влаги осложнит уборку урожая, техника просто не сможет выйти в поле.

Юг: жара и засуха

Южные регионы, включая Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области, столкнутся с нехваткой дождей. Особенно пострадают подсолнечник и соя — потери могут составить до 20%. Жара высушит землю, и фермерам придётся тратиться на дополнительный полив.

Урал: от жары к холоду — и обратно

На Урале лето будет непредсказуемым: то жара, то резкое похолодание. Такие «качели» — стресс для растений. Кроме того, при таких условиях сложнее проводить работы в полях и обслуживать технику.

Основные риски для урожая

Повреждение растений из-за непогоды.

Снижение урожайности на засушливых территориях.

Рост численности вредителей из-за нестабильной погоды.

Недостаток влаги в почве после малоснежной зимы.

Есть и хорошие новости

Озимые культуры : если перезимовали удачно — смогут спасти часть урожая.

Ранний сев : поможет уйти от худших погодных условий.

Современные технологии: новые агроинструменты и методы помогут справляться с вызовами природы.

Фермерам и дачникам стоит готовиться заранее: отслеживать прогнозы, правильно выбирать сроки посадок и при необходимости применять современные средства защиты и полива. Тогда даже непростое лето можно пройти с минимальными потерями, пишет togliatti24.ru.