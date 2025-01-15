Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Еловые иголки заливаю уксусом — всю зиму не нарадуюсь своей смекалке: гениальный лайфхак для хозяек

Зима — это не только мороз и уютный домашний от...

deladom.ru

Подписаться в Telegram

Зима — это не только мороз и уютный домашний отдых, но и время, когда каждая хозяйка задумывается, как сделать дом чище и ароматнее, не прибегая к химическим средствам.

Если вы уже собирались выбрасывать елку после праздников, остановитесь! Еловые иголки могут стать основой для уникального средства, которое не только облегчит уборку, но и подарит вашему дому приятный зимний аромат.

Как приготовить домашний эликсир из еловых иголок?

Вам понадобятся:

  • Еловые иголки (чем больше, тем лучше — можно использовать как свежие, так и подсохшие).
  • Столовый уксус (9% обычный или яблочный).
  • Стеклянная банка с крышкой.

Пошаговый рецепт:

  1. Наполните банку еловыми иголками на три четверти.
  2. Залейте уксусом до самого верха, чтобы иголки полностью погрузились.
  3. Плотно закройте банку крышкой и уберите в темное место на 10–14 дней.
  4. Процедите настой через сито или марлю, чтобы отделить иголки, и перелейте получившуюся жидкость в пульверизатор.

Чем полезно это средство?

  • Универсальный очиститель.

Уксус эффективно удаляет жир, пятна и налет. Добавление елового настоя усиливает антибактериальные свойства и придает приятный свежий аромат.

  • Ароматизатор для дома.

Зимой так приятно наполнить дом запахом ели! Средство можно использовать для освежения воздуха, протирания мебели и даже мытья полов.

  • Средство от насекомых.

Еловые эфирные масла отпугивают мелких вредителей, таких как муравьи и моль.

  • Безопасное дезинфицирующее средство.

Натуральный состав идеально подходит для семей с детьми и домашними животными.

Как использовать настой?

  • Для уборки: распылите средство на загрязненные поверхности, оставьте на пару минут, а затем протрите.
  • Для мытья полов: добавьте 1-2 столовые ложки настоя в ведро с водой.
  • Для ухода за ванной и раковиной: нанесите на участки с налетом, потрите губкой и смойте водой.
  • Для освежения воздуха: распылите небольшое количество в помещении.

Почему это работает?

Еловые иголки содержат эфирные масла, которые обладают антибактериальными и дезодорирующими свойствами. Уксус усиливает этот эффект, очищает и убивает бактерии. Вместе эти компоненты создают эффективное натуральное средство, которое заменяет магазинные химикаты.

Преимущества лайфхака

Экономичность. Используете то, что обычно выбрасывается.
Экологичность. Никакой химии — только натуральные компоненты.
Приятный аромат. Ваш дом наполнится запахом свежей ели, который ассоциируется с зимой и праздниками.

Идеально для зимы

Когда за окном мороз и снег, а внутри дома хочется уюта и свежести, еловые иголки и уксус становятся настоящей находкой. Попробуйте этот лайфхак, и он станет вашим любимым зимним помощником!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Атлантический циклон накрыл Татарстан: что ждать от погоды

Новости России

20 часов назад

билайн рассказал о самых популярных мошеннических схемах в 2024 году

уничтожение клопов в люберцах отзывы

Новости Казани

5 часов назад

Давший показания на экс-ректора КФУ Еременко сообщил, что его обманули

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Подарки, которые запомнятся: новогодние сюрпризы для ваших близких в Казани

установка электросчетчика цена в Санкт-Петербурге

Лонгриды

17 часов назад

Будет гореть несколько дней: БПЛА атаковали Казань

Новости Казани

день назад

Mash: ВСУ попытались атаковать завод "Оргсинтез" в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани 14 января произошло нападение на промышленное предприятие

Новости Казани

день назад

ВСУ атаковали "Оргсинтез" в Казани дальнобойным БПЛА типа "Лютый"

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 14 января объявлена угроза атаки БПЛА
Новости Казани
3 дня назад

Вознесенский тракт в Казани теперь нужно оплачивать

В Казани начал функционировать второй участок В...

Новости Татарстана

21 минуту назад

Над Альметьевском замечен БПЛА

Важное в РТ

день назад

В Татарстане установлено более 23 тысяч терминалов для оплаты улыбкой

Новости Казани

46 минут назад

17 января в парке «Черное озеро» состоится ледовое шоу именитых фигуристов

Новости Казани

2 часа назад

Вяльбе ответила на жалобу лыжницы Кулешовой в Казани
В Казани водитель Kia сбил 13-летнюю школьницу
Новости Казани
2 часа назад

В Казани водитель Kia сбил 13-летнюю школьницу

Новости Казани

2 часа назад

SuperJob назвал самые высокооплачиваемые профессии января в Казани

Новости Казани

4 часа назад

Проект создания в Казани производства БПЛА прошел экспертизу

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане 15 января температура поднимется до -1 градуса
В Татарстане новогодний интернет-трафик вырос н...
Важное в РТ
5 дней назад

В Татарстане новогодний интернет-трафик вырос на 10%