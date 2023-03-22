Эксперты описали особенности снарядов с обедненным ураном для Abrams и Leopard, которые обещаны Украине

Эксперты РБК описали особенности снарядов с обедненным ураном для Abrams и Leopard

Сравнивать применение снарядов с обедненным ураном с грязной бомбой не вполне правильно, об этом рассказали РБК военные эксперты. Они отметили, что у первых более низкий радиоактивный фон.

Накануне Британия в рамках военной помощи Украине пообещала поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном.

В ответ российский президент Владимир Путин сразу заявил, что "Россия вынуждена будет отреагировать".

Руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин заявил, что такие боеприпасы используются в американском вооружении. Так, танки Abrams могут иметь бронебойные подкалиберные снаряды с сердечниками из обедненного урана.

Такой же уран применяется в некоторых американских авиационных боеприпасах. Дадут ли на самом деле Украине такие снаряды, неясно, но их применение можно расценивать как шаг к эскалации, заключил Кашин.