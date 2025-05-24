Джем кладём прямо в тесто – ни слоёв, ни раскатки, и пирог выходит пышным, мягким, не сухим
vilkivruki.ru
Этот пирог получится у любого: не нужно ни начинку класть, ни тесто раскатывать. Просто добавляем джем прямо в основу, и он сам даёт вкус, цвет и легкую кислинку. Идеально — если джем не слишком густой: он красиво распределяется и «тает» внутри.
Что понадобится:
Яйца — 3 шт.
Сахар — 120–150 г (больше, если джем кисловатый)
Кефир (2,5%) — 170 г
Масло растительное — 100 г
Мука — 200 г
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Ванилин или ванильный сахар — по вкусу
Джем — 150 г (яблочный, сливовый, грушевый и т.д.)
Сахарная пудра — для украшения
Форма — Ø 22 см
Температура выпечки — 170°C
Как готовить:
Взбейте яйца с сахаром — до светлой, пышной массы. Это важно: чем лучше пена, тем воздушнее пирог.
Влейте масло, перемешайте.
Добавьте кефир, ещё раз перемешайте до однородности.
Муку просейте, добавьте разрыхлитель и ванилин. Перемешайте вручную — тесто должно получиться гладким и густым, как на оладьи.
Переложите тесто в форму, разровняйте.
Сверху – джем. Жидкий можно выдавить из корнетика спиралью, густой – просто выкладывайте ложкой. Джем даст вкус, узор и аромат.
Выпекайте 30–40 минут в разогретой духовке. Если верх быстро подрумянится — прикройте фольгой. Готовность — по сухой шпажке.
Остывший пирог посыпьте пудрой. Нарезайте или подавайте целиком — он мягкий, пышный и ароматный.
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