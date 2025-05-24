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Джем кладём прямо в тесто – ни слоёв, ни раскатки, и пирог выходит пышным, мягким, не сухим

Этот пирог получится у любого: не нужно ни начи...

vilkivruki.ru

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Этот пирог получится у любого: не нужно ни начинку класть, ни тесто раскатывать. Просто добавляем джем прямо в основу, и он сам даёт вкус, цвет и легкую кислинку. Идеально — если джем не слишком густой: он красиво распределяется и «тает» внутри.

Что понадобится:

  • Яйца — 3 шт.

  • Сахар — 120–150 г (больше, если джем кисловатый)

  • Кефир (2,5%) — 170 г

  • Масло растительное — 100 г

  • Мука — 200 г

  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

  • Ванилин или ванильный сахар — по вкусу

  • Джем — 150 г (яблочный, сливовый, грушевый и т.д.)

  • Сахарная пудра — для украшения

  • Форма — Ø 22 см

  • Температура выпечки — 170°C

Как готовить:

  1. Взбейте яйца с сахаром — до светлой, пышной массы. Это важно: чем лучше пена, тем воздушнее пирог.

  2. Влейте масло, перемешайте.

  3. Добавьте кефир, ещё раз перемешайте до однородности.

  4. Муку просейте, добавьте разрыхлитель и ванилин. Перемешайте вручную — тесто должно получиться гладким и густым, как на оладьи.

  5. Переложите тесто в форму, разровняйте.

  6. Сверху – джем. Жидкий можно выдавить из корнетика спиралью, густой – просто выкладывайте ложкой. Джем даст вкус, узор и аромат.

  7. Выпекайте 30–40 минут в разогретой духовке. Если верх быстро подрумянится — прикройте фольгой. Готовность — по сухой шпажке.

  8. Остывший пирог посыпьте пудрой. Нарезайте или подавайте целиком — он мягкий, пышный и ароматный.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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