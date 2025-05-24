Джем кладём прямо в тесто – ни слоёв, ни раскатки, и пирог выходит пышным, мягким, не сухим

Этот пирог получится у любого: не нужно ни начинку класть, ни тесто раскатывать. Просто добавляем джем прямо в основу, и он сам даёт вкус, цвет и легкую кислинку. Идеально — если джем не слишком густой: он красиво распределяется и «тает» внутри.

Что понадобится:

Яйца — 3 шт.

Сахар — 120–150 г (больше, если джем кисловатый)

Кефир (2,5%) — 170 г

Масло растительное — 100 г

Мука — 200 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ванилин или ванильный сахар — по вкусу

Джем — 150 г (яблочный, сливовый, грушевый и т.д.)

Сахарная пудра — для украшения

Форма — Ø 22 см

Температура выпечки — 170°C

Как готовить: