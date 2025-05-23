Джем добавляем прямо в тесто – ни слоёв, ни раскатки, а пирог выходит пышным, мягким, и не сухим
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Уникальный пирог, где джем добавляется прямо в тесто. Готовится быстро, без начинки и раскатки, а результат всегда радует — пышный, влажный, ароматный.
Рассказываем, как приготовить.
Что особенного в этом пироге
Этот пирог отличается сразу несколькими деталями:
- Мягкое и влажное тесто. Оно не крошится и не сухое.
- Джем прямо в тесте. Он придаёт вкус, аромат и красивый рисунок.
- Без слоёв и начинки. Пирог готовится за один шаг, без раскатки.
- Быстрая готовка. Подготовка занимает 10 минут, затем — выпечка.
Какой джем использовать
Подойдёт любой фруктовый, особенно жидкий:
- Яблочный
- Сливовый
- Абрикосовый
- Грушевый
Совет: если джем густой — выкладывайте его ложкой. Жидкий можно выдавить спиралью. Для кисловатых джемов увеличьте количество сахара в тесте.
Ингредиенты (на форму 22 см)
- Яйца — 3 крупных
- Сахар — 120–150 г
- Кефир (2,5%) — 170 г
- Масло растительное (рафинированное) — 100 г
- Мука — 200 г
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Ванилин или ванильный сахар — по вкусу
- Джем — 150 г
- Сахарная пудра — для подачи
Пошаговый рецепт
- Подготовка. Все ингредиенты используем холодными.
- Взбиваем яйца с сахаром до пышности венчиком или миксером.
- Добавляем масло, кефир. Перемешиваем.
- Вводим муку, разрыхлитель и ванилин. Тесто должно быть густым, как на оладьи.
- Выливаем в форму, выкладываем джем. Ложкой или корнетиком.
- Выпекаем при 170°C 30–40 минут. При необходимости — накрыть фольгой.
- Проверяем шпажкой. Центр должен быть упругим.
- Посыпаем пудрой. Подаём после остывания.
Пирог получается пышным, влажным и очень ароматным. Он прост в приготовлении, не требует особых навыков и всегда удаётся — идеальный рецепт на каждый день.
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