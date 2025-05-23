Джем добавляем прямо в тесто – ни слоёв, ни раскатки, а пирог выходит пышным, мягким, и не сухим

Уникальный пирог, где джем добавляется прямо в тесто. Готовится быстро, без начинки и раскатки, а результат всегда радует — пышный, влажный, ароматный.

Рассказываем, как приготовить.

Что особенного в этом пироге

Этот пирог отличается сразу несколькими деталями:

Мягкое и влажное тесто. Оно не крошится и не сухое.

Джем прямо в тесте. Он придаёт вкус, аромат и красивый рисунок.

Без слоёв и начинки. Пирог готовится за один шаг, без раскатки.

Быстрая готовка. Подготовка занимает 10 минут, затем — выпечка.

Какой джем использовать

Подойдёт любой фруктовый, особенно жидкий:

Яблочный

Сливовый

Абрикосовый

Грушевый

Совет: если джем густой — выкладывайте его ложкой. Жидкий можно выдавить спиралью. Для кисловатых джемов увеличьте количество сахара в тесте.

Ингредиенты (на форму 22 см)

Яйца — 3 крупных

Сахар — 120–150 г

Кефир (2,5%) — 170 г

Масло растительное (рафинированное) — 100 г

Мука — 200 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ванилин или ванильный сахар — по вкусу

Джем — 150 г

Сахарная пудра — для подачи

Пошаговый рецепт

Подготовка. Все ингредиенты используем холодными. Взбиваем яйца с сахаром до пышности венчиком или миксером. Добавляем масло, кефир. Перемешиваем. Вводим муку, разрыхлитель и ванилин. Тесто должно быть густым, как на оладьи. Выливаем в форму, выкладываем джем. Ложкой или корнетиком. Выпекаем при 170°C 30–40 минут. При необходимости — накрыть фольгой. Проверяем шпажкой. Центр должен быть упругим. Посыпаем пудрой. Подаём после остывания.

Пирог получается пышным, влажным и очень ароматным. Он прост в приготовлении, не требует особых навыков и всегда удаётся — идеальный рецепт на каждый день.