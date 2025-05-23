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Джем добавляем прямо в тесто – ни слоёв, ни раскатки, а пирог выходит пышным, мягким, и не сухим

Уникальный пирог, где джем добавляется прямо в ...

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Уникальный пирог, где джем добавляется прямо в тесто. Готовится быстро, без начинки и раскатки, а результат всегда радует — пышный, влажный, ароматный.

Рассказываем, как приготовить.

Что особенного в этом пироге

Этот пирог отличается сразу несколькими деталями:

  • Мягкое и влажное тесто. Оно не крошится и не сухое.
  • Джем прямо в тесте. Он придаёт вкус, аромат и красивый рисунок.
  • Без слоёв и начинки. Пирог готовится за один шаг, без раскатки.
  • Быстрая готовка. Подготовка занимает 10 минут, затем — выпечка.

Какой джем использовать

Подойдёт любой фруктовый, особенно жидкий:

  • Яблочный
  • Сливовый
  • Абрикосовый
  • Грушевый

Совет: если джем густой — выкладывайте его ложкой. Жидкий можно выдавить спиралью. Для кисловатых джемов увеличьте количество сахара в тесте.

Ингредиенты (на форму 22 см)

  • Яйца — 3 крупных
  • Сахар — 120–150 г
  • Кефир (2,5%) — 170 г
  • Масло растительное (рафинированное) — 100 г
  • Мука — 200 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Ванилин или ванильный сахар — по вкусу
  • Джем — 150 г
  • Сахарная пудра — для подачи

Пошаговый рецепт

  1. Подготовка. Все ингредиенты используем холодными.
  2. Взбиваем яйца с сахаром до пышности венчиком или миксером.
  3. Добавляем масло, кефир. Перемешиваем.
  4. Вводим муку, разрыхлитель и ванилин. Тесто должно быть густым, как на оладьи.
  5. Выливаем в форму, выкладываем джем. Ложкой или корнетиком.
  6. Выпекаем при 170°C 30–40 минут. При необходимости — накрыть фольгой.
  7. Проверяем шпажкой. Центр должен быть упругим.
  8. Посыпаем пудрой. Подаём после остывания.

Пирог получается пышным, влажным и очень ароматным. Он прост в приготовлении, не требует особых навыков и всегда удаётся — идеальный рецепт на каждый день.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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