Не успели попрощаться: тело бойца ЧВК "Вагнер" похоронили, а потом выкопали обратно из могилы

На Урале выкопали из могилы бойца ЧВК "Вагнер", погибшего в спецоперации

На Урале по просьбе родственников из могилы выкопали обратно тело погибшего в СВО бойца ЧВК "Вагнер". Мужчину схоронили на городском кладбище, но его родные узнали о похоронах уже после погребения, а потому настояли на эксгумации.

Также родственники заявили, что не успели попрощаться и вообще хотят похоронить бойца на другом кладбище, пишет Е1.

"Мы месяц искали его, расследование проводили через военкомат. Его похоронили, а мы через два дня только узнали, что он погиб. Чисто случайно узнали, — рассказала родственница погибшего. — У него пожилая мама, он единственный сын. Конечно, она хочет забрать его домой".

Ранее ProKazan сообщал, что не вставший во время российского гимна районный депутат получил повестку в военкомат.