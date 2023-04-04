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"Что вы наделали?": хирурги сделали ребенку операцию на здоровом органе вместо больного

Хирурги в Нижнеангарске провели ребенку операцию на здоровом органе вместо больного и заявили, что в этом нет "ничего страшного"
"Что вы наделали?": хирурги сделали ребенку операцию на здоровом органе вместо больного

Фото: insurancejournal.com

В Нижнеангарской ЦРБ ребенку провели хирургическую операцию на здоровом органе вместо больного. Мальчика положили на плановое лечение с диагнозом "водянка левого яичка". Однако когда малыш проснулся после наркоза и операции, выяснилось, что оперировали хирурги не левое, а правое яичко, которое было совершенно здоровым, пишет "Байкал Daily".

Мать мальчика рассказала, что до операции ходила на консультацию к хирургу два раза.

"Пришли к хирургу и сказали: "Вы что наделали?", он ответил: "Я не увидел припухлость. Ничего страшно, летом сделаем на левом". Получается просто так разрезал и дал наркоз ребенку для галочки?" — возмущается мать.

В Минздраве региона отметили, что действия хирурга будут оценены и проверены специально созданной комиссией, медик может лишиться аттестации и его, скорее всего, точно уволят с работы.

Ранее мы сообщали: "Вы спасаете жизни убийц и их детей!" - жена Андрея Макаревича* раскритиковала известного нейрохирурга Кашеева за то, что он спасает детей и женщин из РФ.

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