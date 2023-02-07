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"Догадливые хлопцы": украинские военные специально портят технику, чтобы не идти на передовую

"Догадливые хлопцы": украинские военные специально портят технику, чтобы не идти на передовую

Фото: открытые источники

Украинские военные все чаще начали намеренно портить военную технику и оборудование, чтобы командиры не бросали их на передовую. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на показания пленных бойцов ВСУ.

При досмотре документов погибшего украинского бойца 72-й мехбригады был найден рапорт на имя командира, в котором погибший пишет, что его сослуживец специально сломал радиорелейную станцию связи.

Пленный одессит Андрей Семенов рассказал, что их командиры долго не могли понять, почему легкая бронетехника "Козаки" часто ломается.

"Выяснилось, что военный выводил специально машины из строя, чтобы самому не выдвигаться на позиции и туда не вывозить ребят, говорили, что вроде бы заливал воду в бензобак, сахар добавлял", — добавил пленный.

Предполагается, что солдата, пойманного на вредительстве, после этого убили.

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