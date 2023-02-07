"Дикие морозы напоследок!": синоптики Gismeteo назвали даты в феврале, когда жутко похолодает

Новая волна резкого похолодания ожидает Россию в ближайшее время, по данным специалистов Gismeteo, зима проявит свой недобрый нрав напоследок в феврале. Но после финального морозного аккорда зима начнет отступать и будет теплеть.

Новая волна резкого похолодания должна будет накрыть разные части нашей страны уже на днях. Так, в Татарстане 8 февраля ожидается приход морозов. В отдельных районах республики похолодает до - 27 градусов.

В Сибири самые низкие температуры будут фиксироваться, начиная с 10 февраля. Тут будет до - 35 градусов. На Урал холода придут во второй декаде последнего зимнего месяца, столбили термометров опустятся до - 20 градусов.

Ранее мы сообщали, что синоптики предупредили жителей Татарстана о возвращении суровых морозов и аномально высоком давлении.