Суровый пресс: синоптики предупредили жителей Татарстана о возвращении суровых морозов и аномально высоком давлении

В Татарстан скоро придут суровые морозы. По влиянием антициклона столбики термометров опустятся до - 27 градусов, сообщили в республиканском Гидрометцентре.

Уже в среду, 8 февраля, ожидается мороз без существенных осадков. Температура воздуха ночью и утром при прояснениях понизится до -22 градусов, а местами и до -27, предупредили республиканские синоптики.

В четверг, 9 февраля, Татарстан окажется в зоне атмосферного фронта северного циклона. Ночью и утром выпадет снег, ночью будет от -9 до -14 градусов (в южных районах республики до -18), днем – от -3 до -8 градусов.

10 и 11 февраля, по предварительному пока синоптическому прогнозу, республика окажется на гребне антициклона. В связи с этим осадков, скорее всего, не будет. Температурный фонд при этом особо не изменится. Зато на протяжении всего указанного периода в республике будет наблюдаться повышенное атмосферное давление. Пик придется, на среду, 8 февраля: в Казани давление поднимется до 770 мм ртутного столба.

