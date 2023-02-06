Новости Казани
· Служба новостей

Суровый пресс: синоптики предупредили жителей Татарстана о возвращении суровых морозов и аномально высоком давлении

Суровый пресс: синоптики предупредили жителей Татарстана о возвращении суровых морозов и аномально высоком давлении

Фото: alarmyk24.ru

В Татарстан скоро придут суровые морозы. По влиянием антициклона столбики термометров опустятся до - 27 градусов, сообщили в республиканском Гидрометцентре.

Уже в среду, 8 февраля, ожидается мороз без существенных осадков. Температура воздуха ночью и утром при прояснениях понизится до -22 градусов, а местами и до -27, предупредили республиканские синоптики.

В четверг, 9 февраля, Татарстан окажется в зоне атмосферного фронта северного циклона. Ночью и утром выпадет снег, ночью будет от -9 до -14 градусов (в южных районах республики до -18), днем – от -3 до -8 градусов.

10 и 11 февраля, по предварительному пока синоптическому прогнозу, республика окажется на гребне антициклона. В связи с этим осадков, скорее всего, не будет. Температурный фонд при этом особо не изменится. Зато на протяжении всего указанного периода в республике будет наблюдаться повышенное атмосферное давление. Пик придется, на среду, 8 февраля: в Казани давление поднимется до 770 мм ртутного столба.

Следующая новость ↓

Популярное

Казанским водителям: при поломке авто теперь можно обратиться в несколько автосервисов сразу и выбрать лучшее предложение

Новости Казани

10 часов назад

Участник "Битвы экстрасенсов", ясновидящий из Казани рассказал, когда закончится конфликт на Украине

Редакция помогает

10 часов назад

"Не бургерами же угощать": куда казанцам отвести на свидание своих половинок, чтобы впечатлить

уничтожение тараканов москва гарантия

Автоновости Казани и Мира

18 часов назад

«Если увидят – лишат прав на год»: ГИБДД вводит новое правило для всех водителей

Новости России

12 часов назад

Daily Mail: решение Путина развернуть гиперзвуковые ракеты "Циркон" теперь точно заткнёт НАТО и "русского медведя перестанут тыкать"

Профи - уроки игры на гармонике

Новости мира

12 часов назад

"Мы не знаем, кто они": американский пилот заявил, что над военными базами США появились пугающие аномалии

Новости мира

10 часов назад

66-летняя женщина, по ошибке признанная мертвой, чуть не задохнулась в морге в мешке для трупов

Новости Казани

9 часов назад

В Москве врачи пытаются спасти 4-летнего ребенка, отец которого уверен, что в заражение крови малыш получил в больнице Казани

Новости Казани

8 часов назад

В Татарстане простились с мобилизованным Сергеем Романовым и контрактником Денисом Любимовым, которые погибли в зоне СВО на Украине
Знаменитости
2 дня назад

"Чё докопались-то, а?": пьяного Элвина Грея поймали в аэропорту следователи, но повестку вручить не смогли (видео)

"Чё докопались-то, а?": пьяного Элвина Грея поймали в аэропорту следователи, но повестку вручить не смогли (видео)

Новости мира

час назад

Сестра премьер-министра Сирии погибла вместе с 11 детьми и внуками при землетрясении

Редакция помогает

9 часов назад

Фрикаделек нет, игрушки акулы тоже, а вот мебель найдется: казанцам показали, кто заменит излюбленную Икею

Новости Казани

2 часа назад

Tele2 модернизировала около 25% базовых станций в Татарстане: связь стала еще надежнее

Новости России

4 часа назад

Путин подписал закон о сборе геномной информации у всех осужденных и даже подозреваемых
Суровый пресс: синоптики предупредили жителей Татарстана о возвращении суровых морозов и аномально высоком давлении

Новости Казани

5 часов назад

В Кремле прокомментировали, будут ли вместе с Ираном строить в Татарстане беспилотники

Новости Казани

5 часов назад

В Казани полицейские поймали по горячим следам большого любителя электроники

Новости Казани

5 часов назад

Стало известно, кто станет министром здравоохранения Татарстана вместо умершего Садыкова
“Мишустин, помоги!”: рабочие рыбного порта не хотят увольняться