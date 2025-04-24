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· 16+ · Екатерина Баранова

Чтобы котлеты были сочнее и таяли во рту, бабушка научила добавлять в фарш один особый ингредиент: теперь готовлю только так

Для приготовления сочных и мягких домашних котл...

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Кажется, что приготовить домашние котлеты — дело простое. Однако, чтобы они получились действительно мягкими и сочными, нужно учесть несколько важных нюансов.

Ведь иногда мясо выходит сухим, а котлеты теряют свой вкус уже на следующий день. Но есть один секрет, который известен моей бабушке и делает котлеты буквально тающими во рту!

Секретный ингредиент — сметана

Главный трюк заключается в добавлении всего одной ложки жирной сметаны в фарш. Именно она придает мясу нежную текстуру, делает его мягким и сохраняет сочность даже после обжарки.

Как правильно добавить сметану?

  • Используйте жирную сметану (не менее 20%), чтобы вкус был максимально насыщенным.
  • Добавьте 1–2 столовые ложки сметаны на 500 г фарша и тщательно перемешайте.
  • Оставьте фарш на 15–20 минут, чтобы сметана пропитала мясо и придала ему необходимую мягкость.

Дополнительные хитрости для идеальных котлет

  • Кусочек сливочного масла внутрь — еще один секрет бабушки для сочности котлет.
  • Ледяная вода — добавьте чайную ложку холодной воды в фарш, и котлеты будут воздушными.
  • Правильная панировка — обваляйте котлеты в сухарях или муке для хрустящей корочки.

Этот метод подойдет для любого вида мяса: говядины, свинины, курицы или индейки. Попробуйте, и вы убедитесь, что котлеты получаются идеальными!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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