Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово выросло до 22 человек

В Кемерово на месте пожара в социальном частном приюте для бездомных завершены разборы завалов. При этом обнаружили тела еще двух человек, таким образом число жертв пожара выросло до 22 человек. шестеро пострадали, двое из них - в тяжелом состоянии, сообщает СКР.

Пожар по улице Таврической в Кемерове возник в ночь на субботу в частном помещении, оборудованном под нелегальный дом престарелых. Всего на момент ЧП в здании находились 26 постояльцев.

Владельцем приюта оказался пастор Евангельской христианской церкви Кемерова Андрей Смирнов. Его доставили в следственный отдел, пишут "Известия". Также правоохранительные органы нашли собственницу здания в Кемерово. По словам Смирнова, он давал кров бездомным пожилым людям.

Ранее мы сообщали, что в нелегальном доме престарелых произошел пожар: погибли 20 человек.