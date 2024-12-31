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Цены на квартиры обрушатся до состояния 2018 года: эксперты рассказали, что произойдет

Рынок недвижимости в России сталкивается с серь...

fotostrana.ru

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Рынок недвижимости в России сталкивается с серьёзными испытаниями на фоне глобальных изменений в условиях ипотечного кредитования, начавшихся в начале 2024 года. Резкое повышение процентных ставок и увеличение требований к первоначальному взносу существенно сократили доступность жилья для широких слоёв населения.

Резкое изменение рыночной ситуации

С начала года средние ставки по ипотеке выросли до 16,7% для новостроек и до 16,9% для вторичного жилья. Также конец 2023 года ознаменовался увеличением минимального первоначального взноса по льготным программам с 20% до 30%, что сразу же привело к падению покупательской активности на 20-26%, в зависимости от сегмента рынка.

Воздействие на цены

Несмотря на изначальную стабильность цен в начале года, уже к февралю было зафиксировано первое значительное понижение стоимости жилья на 10%. Под влиянием уменьшающегося спроса продавцы были вынуждены ещё больше снижать цены весной, что временно оживило рынок. Однако это оживление было кратковременным и не смогло изменить общий негативный тренд.

Долгосрочные перспективы

Эксперты не дают оптимистичных прогнозов, предсказывая продолжение падения цен на недвижимость, которое может достигнуть 50% к концу года. Продолжающееся ужесточение ипотечных условий и снижение покупательской способности населения вероятно приведёт к дальнейшему сокращению спроса на 10-20% в первом квартале.

Ключевые факторы текущей ситуации

  • Увеличение процентных ставок по ипотеке.
  • Рост требований к первоначальному взносу.
  • Падение покупательской способности.
  • Снижение общей доступности ипотечных кредитов.

Текущая ситуация на рынке недвижимости России характеризуется как сложная и нестабильная. Меры по стабилизации и возможные государственные вмешательства будут ключевыми в определении будущего этого сектора.

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