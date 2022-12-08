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«Чей Крым? Чья Чечня? Чей Татарстан?»: в Киеве объяснили, как разоблачать “опасных россиян”

«Чей Крым? Чья Чечня? Чей Татарстан?»: в Киеве объяснили, как разоблачать “опасных россиян”

Фото: ukraina.ru

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил, какими вопросами следует проверять россиян, чтобы определить уровень их опасности для Украины, Европы и всего мира.
По его словам, понять, насколько опасен россиянин, можно по его ответам на три вопроса. Они покажут его имперские амбиции:

"Чей Крым? Чья Чечня? Чей Татарстан?"

Если, отвечая на эти вопросы, гражданин РФ назовет свою страну, то он представляет серьезную опасность, полагает Арестович.

"Россиян, которые считают, что все порабощённые народы в составе РФ являются неотделимой частью империи, мы считаем имперцами, от которых исходит опасность", - сказал он в интервью СМИ.

По мнению Арестовича, "имперцы" очень опасны для всего мира.

Ранее мы сообщали, что боец в Донецке рассказал о жестоких пытках русских пленных.

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