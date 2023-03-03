Часть войск ВСУ получила официальный приказ немедленно оставить Артемовск

Командир подразделения ВСУ заявил, что получил официальный приказ немедленно покинуть Артемовск

Командир украинских войск с позывным "Мадьяр" заявил, что его подразделение получило официальный приказ немедленно покинуть Артемовск.

"Ночью 2 марта подразделение "Птицы Мадьяра" получило боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута на новое место. Какие причины перевода в критический момент для Бахмута, когда мы тут пробыли 110 дней боевых дежурств? Я в первую очередь военный, поэтому не буду комментировать приказы командования обороны Артемовска. Выполняем приказ", — заявил он на видео в своем телеграмм-канале.

Накануне член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая. По его словам, с военной точки зрения не имеет смысла отстаивать город любой ценой. Главная проблема заключается в том, что российские подразделения фактически перерезали все пути снабжения украинской группировки.

Ранее ProKazan писал, что в Госдуме РФ призвали Путина закончить военную спецоперацию на Украине и объявить ей полноценную войну.