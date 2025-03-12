Будет лишение прав сразу на 3 месяца: ГАИ ужесточает правила для водителей этих машин

С началом марта 2025 года вступили в силу обновленные нормы по регистрации автомобилей в России.

Нововведения направлены на упрощение процедур для честных водителей и ужесточение контроля за соблюдением законодательства.

Обновленный порядок после продажи транспортных средств

Теперь, после продажи автомобиля, возможность его снятия с учета зависит от способа оформления договора. Для договоров, оформленных нотариально или через Госуслуги, предусмотрена моментальная отмена регистрации.

Это же касается случаев, когда переход права собственности произошел по судебному решению. В остальных случаях, когда сделка оформлена стандартным письменным способом, необходимо подождать десять дней и лично посетить ГИБДД, предоставив все необходимые документы.

Регистрационные изменения для угнанных автомобилей

Владельцы машин, которые были угнаны или находятся в розыске, получили возможность освободиться от уплаты транспортного налога, прекратив регистрацию транспортного средства. Это нововведение значительно снижает финансовую нагрузку на владельцев, ожидающих возвращения их собственности.

Причины ужесточения правил

Ключевой момент изменений касается предотвращения злоупотреблений. Ранее многие водители использовали лазейки в законодательстве для уклонения от уплаты штрафов и налогов, снимая машину с учета. Роман Мишуров, руководитель подразделения ГИБДД, отмечает, что новые меры направлены на борьбу с такими схемами.

Введены штрафы за эксплуатацию незарегистрированных машин, которые теперь могут достигать до 800 рублей, а за повторное нарушение предусмотрено лишение водительских прав на срок до трех месяцев.

Эти изменения в законодательстве ставят целью защитить интересы добросовестных водителей и усилить ответственность за нарушения. Предполагается, что новые правила уменьшат количество неплатежей по штрафам и налогам и повысят безопасность на дорогах.