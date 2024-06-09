«Брежневские» котлеты, которые тают во рту: повара делали это блюдо генсеку постоянно. Простой рецепт

Касаемо Леонида Ильича Брежнева, чуть ли не любимого генерального секретаря ЦК КПСС советских граждан, ходили и ходят многочисленные слухи по поводу и без.

И одна из легенд гласит, что для Брежнева однажды разработали рецепт специальных котлет, которые чрезвычайно ему понравились.

Дело в том, что с возрастом здоровье Леонида Ильича, очевидно, лучше не становилось, а он любил простые, сытные и вкусные блюда, даже обладая доступом к любым деликатесам и лучшим примерам кулинарного искусства. Тем не менее, когда возраст стал слишком сильно брать своё, врачи настоятельно рекомендовали руководителю СССР сесть на диету и начать употреблять менее приятные для него продукты. На данное предложение он отвечал отказом, и вместо новых продуктов потребовал от поваров сделать котлеты, которые будут и вкусными, и полезными, тем самым Брежнев и от своих кулинарных предпочтений не откажется, и требованиям врачей последует.

После многочисленных проб и экспериментов советские кулинары смогли добиться того, что ожидал от них генеральный секретарь. Результатом он был более чем доволен, и в дальнейшем эти котлеты ушли в народ и стали называться в его честь.

Чтобы приготовить знаменитые "брежневские котлеты", потребуется ряд ингредиентов и несколько шагов в процесс приготовления. Для начала необходимо запастись нужными продуктами. Вот они:

500 г говядины;

500 г свинины;

1 репчатый лук;

100 мл молока;

100 г белого хлеба без корки;

соль и перец по вкусу;

1 яйцо;

растительное масло для жарки.

Первый и важный шаг в приготовлении этого блюда - замочить кусок хлеба в молоке на некоторое время. После этого необходимо пропустить свежее мясо и лук через мясорубку для получения однородного фарша. Добавьте в получившуюся массу хлеб, яйцо, соль и перец, а затем тщательно перемешайте все ингредиенты. Сформируйте небольшие котлеты, обваляйте их в муке или панировочных сухарях для создания аппетитной корочки. Обжарьте котлеты на небольшом количестве растительного масла до золотистого цвета с обеих сторон. Уменьшите огонь, накройте сковороду крышкой и готовьте котлеты на минимальном огне ещё 7–10 минут для придания им нежной сочности и аромата.

И после этого котлеты готовы. Стоит поблагодарить талантливых советски поваров за разработку такого рецепта, которым наслаждались и высшее руководство страны, и обыкновенные граждане советского государства, сообщает PROKAZAN.