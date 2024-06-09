Новости России
· 16+ · Даниил Мурзов

«Брежневские» котлеты, которые тают во рту: повара делали это блюдо генсеку постоянно. Простой рецепт

Касаемо Леонида Ильича Брежнева, чуть ли не любимого генерального секретаря ЦК КПСС советских граждан, ходили и ходят многочисленные слухи по поводу и без.

Екатерина Шаркова

Подписаться в Telegram

Касаемо Леонида Ильича Брежнева, чуть ли не любимого генерального секретаря ЦК КПСС советских граждан, ходили и ходят многочисленные слухи по поводу и без.

И одна из легенд гласит, что для Брежнева однажды разработали рецепт специальных котлет, которые чрезвычайно ему понравились.

Дело в том, что с возрастом здоровье Леонида Ильича, очевидно, лучше не становилось, а он любил простые, сытные и вкусные блюда, даже обладая доступом к любым деликатесам и лучшим примерам кулинарного искусства. Тем не менее, когда возраст стал слишком сильно брать своё, врачи настоятельно рекомендовали руководителю СССР сесть на диету и начать употреблять менее приятные для него продукты. На данное предложение он отвечал отказом, и вместо новых продуктов потребовал от поваров сделать котлеты, которые будут и вкусными, и полезными, тем самым Брежнев и от своих кулинарных предпочтений не откажется, и требованиям врачей последует.

После многочисленных проб и экспериментов советские кулинары смогли добиться того, что ожидал от них генеральный секретарь. Результатом он был более чем доволен, и в дальнейшем эти котлеты ушли в народ и стали называться в его честь.

Чтобы приготовить знаменитые "брежневские котлеты", потребуется ряд ингредиентов и несколько шагов в процесс приготовления. Для начала необходимо запастись нужными продуктами. Вот они:

500 г говядины;
500 г свинины;
1 репчатый лук;
100 мл молока;
100 г белого хлеба без корки;
соль и перец по вкусу;
1 яйцо;
растительное масло для жарки.

Первый и важный шаг в приготовлении этого блюда - замочить кусок хлеба в молоке на некоторое время. После этого необходимо пропустить свежее мясо и лук через мясорубку для получения однородного фарша. Добавьте в получившуюся массу хлеб, яйцо, соль и перец, а затем тщательно перемешайте все ингредиенты. Сформируйте небольшие котлеты, обваляйте их в муке или панировочных сухарях для создания аппетитной корочки. Обжарьте котлеты на небольшом количестве растительного масла до золотистого цвета с обеих сторон. Уменьшите огонь, накройте сковороду крышкой и готовьте котлеты на минимальном огне ещё 7–10 минут для придания им нежной сочности и аромата.

И после этого котлеты готовы. Стоит поблагодарить талантливых советски поваров за разработку такого рецепта, которым наслаждались и высшее руководство страны, и обыкновенные граждане советского государства, сообщает PROKAZAN.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Казанец бегал и обнажался прямо на Кремлёвской дамбе

Новости Казани

23 часа назад

Два рейса в Анталью задержали в казанском аэропорту

чем обработать ванну от плесени

Новости Татарстана

день назад

Мужчина в Набережных Челнах обвиняется в покушении на убийство

Интересное в Казани

2 дня назад

Депилируем 2х по цене 1го», или «Как стать гладкой за чужой счет?»

егэ по китайскому языку в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани задержали 14-летнего водителя питбайка

Новости Казани

день назад

Утверждены новые перекрытия дорог в Московском районе Казани

Новости Казани

7 часов назад

В казанском общежитии произошла поножовщина между братьями

Новости Татарстана

день назад

В Лениногорске мужчина разбился насмерть, въехав в опору моста
Новости Казани
2 дня назад

Студентам КФУ могут выплатить 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Студентам КФУ могут выплатить 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Новости Казани

4 часа назад

Две скейт-площадки демонтируют в Казани

Новости Казани

6 часов назад

На улице Фучика частично ограничат движение на два года

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане план по жилищному строительству выполнили на 70%.

Новости Татарстана

день назад

Водителя в Зеленодольске арестовали на 10 дней за тонировку

На трассе М-12 Москва-Казань дыра
Новости Казани
2 дня назад

На трассе М-12 Москва-Казань дыра

Новости Казани

день назад

В казанском зооботсаду сбежал павлин

Новости Казани

день назад

2 тыс. волонтёров будут работать на Играх БРИКС в Казани

Новости Татарстана

2 дня назад

В Татарстане прошли поиски нелегальных мигрантов
Деревня викингов на берегу Свияги: где в Татарстане можно встретить Рагнара и пожить в Доме волка
Интересное в Казани
5 дней назад

Деревня викингов на берегу Свияги: где в Татарстане можно встретить Рагнара и пожить в Доме волка