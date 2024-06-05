«Брежневские» котлеты, которые тают во рту: повара готовили это блюдо генсеку постоянно. Простой рецепт

В советской кулинарной традиции есть блюда, оставшиеся популярными десятилетиями. Одним из таких рецептов являются котлеты, которые, по слухам, регулярно готовили для Леонида Брежнева.

Известные своей нежностью и особым вкусом, эти котлеты словно тают во рту, и сегодня мы раскроем секреты их приготовления.

Ингредиенты:

500 г говядины

500 г свинины

1 репчатый лук

100 мл молока

100 г белого хлеба без корки

Соль

Перец черный молотый

1 яйцо

Растительное масло

Приготовление:

Подготовка ингредиентов: Начнем с подготовки основы для котлет. Возьмите хлеб, предварительно удалите корку, и замочите его в молоке на несколько минут. Мясо (говядину и свинину) следует пропустить через мясорубку вместе с очищенным луком, чтобы добиться однородной массы. Формирование фарша: К мясной массе добавьте размоченный в молоке хлеб, яйцо, соль и перец. Все тщательно перемешайте до получения однородного фарша. Чтобы фарш был особенно нежным, его можно дополнительно пробить блендером или перебить в мясорубке еще раз. Формирование котлет: Сформируйте из фарша котлеты. Делайте их плоскими и не слишком толстыми, чтобы во время жарки они хорошо прожарились внутри, сохраняя сочность. Жарка котлет: На сковороде разогрейте растительное масло. Котлеты обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки, затем уменьшите огонь, накройте сковороду крышкой и доведите до готовности на медленном огне около 7-10 минут. Это позволит котлетам стать по-настоящему мягкими и сочными.

Сервировка:

Подавать брежневские котлеты можно с любым гарниром по вашему вкусу: картофельным пюре, свежими овощами или легким салатом. Это блюдо отлично сочетается с сезонными овощами и различными соусами, например, с классическим томатным или сливочным.

Подводя итоги, рецепт «Брежневских» котлет не только открывает тайны советской кулинарии, но и предлагает прекрасную возможность насладиться классикой русской кухни, приготовленной по-домашнему. Соблюдая эти несложные шаги, вы сможете порадовать своих близких поистине изысканным и нежным блюдом.