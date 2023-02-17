Бойцы ЧВК "Вагнер" попросили Минобороны России о помощи - кончились снаряды

Из-за критической нехватки боеприпасов бойцы ЧВК "Вагнер" вынуждены просить о помощи Минобороны РФ

С нехваткой боеприпасов столкнулись бойцы-артиллеристы российской частной военной компании "Вагнер", которые на полях сражений СВО обеспечивают огневое прикрытие действий штурмовых подразделений. С просьбой утолить снарядный голод они обратились в Министерство обороны РФ.

Пока неизвестно, что им ответили, но есть основания полагать, что помощь будет, поскольку заслуги ЧВК признали на самом высоком уровне. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти рассмотрят вопросы помощи семьям бойцов частных военных компаний.

Ранее ProKazan писал, что украинский президент Зеленский сделал заявление о начале масштабного наступления ВС России.