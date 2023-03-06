Боевики ВСУ побежали из Артемовска, на выездах их ждет неприятный "сюрприз" - колонны ВСУ уничтожают

"Русская весна": ВС РФ уничтожают колонны ВСУ, пытающиеся сбежать из Артемовска

Российские бойцы атаковали колонны противника, пытавшегося сбежать из Артёмовска.

По пытающимся сбежать украинским солдатам открыли огонь из артиллерии и минометов. Известно, что боевики пытались прорваться на нескольких боевых машинах пехоты черех окружение в районе Берховки.

По данным военкоров "Русской весны", колонну засекли беспилотники-разведчики. Артиллерия отреагировала мгновенно. Противник понес потери, несколько БМП уничтожены.

Ранее ProKazan сообщал, что ВСУ лишись под Артемовском своих наиболее подготовленных подразделений.

