Боевики ВСУ побежали из Артемовска, на выездах их ждет неприятный "сюрприз" - колонны ВСУ уничтожают
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Российские бойцы атаковали колонны противника, пытавшегося сбежать из Артёмовска.
По пытающимся сбежать украинским солдатам открыли огонь из артиллерии и минометов. Известно, что боевики пытались прорваться на нескольких боевых машинах пехоты черех окружение в районе Берховки.
По данным военкоров "Русской весны", колонну засекли беспилотники-разведчики. Артиллерия отреагировала мгновенно. Противник понес потери, несколько БМП уничтожены.
Ранее ProKazan сообщал, что ВСУ лишись под Артемовском своих наиболее подготовленных подразделений.