Новости России
· Служба новостей

Боевики ВСУ побежали из Артемовска, на выездах их ждет неприятный "сюрприз" - колонны ВСУ уничтожают

"Русская весна": ВС РФ уничтожают колонны ВСУ, пытающиеся сбежать из Артемовска
Боевики ВСУ побежали из Артемовска, на выездах их ждет неприятный "сюрприз" - колонны ВСУ уничтожают

Фото: открытые источники

Российские бойцы атаковали колонны противника, пытавшегося сбежать из Артёмовска.
По пытающимся сбежать украинским солдатам открыли огонь из артиллерии и минометов. Известно, что боевики пытались прорваться на нескольких боевых машинах пехоты черех окружение в районе Берховки.

По данным военкоров "Русской весны", колонну засекли беспилотники-разведчики. Артиллерия отреагировала мгновенно. Противник понес потери, несколько БМП уничтожены.

Ранее ProKazan сообщал, что ВСУ лишись под Артемовском своих наиболее подготовленных подразделений.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

час назад

Остались двое детей: мобилизованный из Татарстана Ринат Ахунзянов погиб на Украине в зоне СВО

Новости России

день назад

Решение принято: Эту сумму получат все без исключения пенсионеры с 6 марта

обработка от клещей и тараканов в московской области

Новости мира

8 часов назад

Украина замерла в ужасе: Генштаб ВСУ считает, что в ближайшее время вероятны сильные ракетные атаки со стороны России

Редакция помогает

3 дня назад

Вырастить ребенка счастливым: редакция собрала топ советов для казанских мамочек

репетиторы подготовка к школе в Нижнем Новгороде

Новости мира

день назад

"Ядовитая ведьма!": в Британии от души пожелали главе Еврокомиссии фон дер Ляйен утопиться после ее слов о трибунале над РФ

Новости Казани

20 часов назад

"Дома дети не дождались отца": в Татарстане простились с бойцом Павлом Зубатовым, погибшим в зоне спецоперации на Украине

Новости России

день назад

«Полный запрет»: В Госдуме готовят новый законопроект, касающийся российских школ

Новости Казани

20 часов назад

"Приятная получается весна": жителей Татарстана весной 2023 года ждут четыре сокращенные рабочие недели
Армия и оружие
13 часов назад

Год с момента массового ухода западных брендов из России: По каким из них больше скучают в Казани

Год с момента массового ухода западных брендов из России: По каким из них больше скучают в Казани

Новости мира

45 минут назад

Так вот что с Байденом не так: в Китае рассказали, какой дух вселился в американского президента и чем это чревато

Новости России

час назад

"Гитлер такое пробовал, обломался": на Украине придумали, как покорить Крым и заставить его подчиняться Киеву

Новости России

час назад

Кем дальше воевать собираются? ВСУ лишись под Артемовском своих наиболее подготовленных подразделений

Новости России

20 часов назад

Институт изучения войны ISW: русские действительно добились позиционного преимущества в Артемовске
В Казани после массовой ночной драки с применением опасной бритвы госпитализированы три человека
Новости Казани
20 часов назад

В Казани после массовой ночной драки с применением опасной бритвы госпитализированы три человека

Новости мира

21 час назад

Американский президент Джо Байден не нашел человека для рукопожатия на встрече со СМИ

Новости Казани

22 часа назад

В Татарстане возбудили уголовное дело после жестокого расстрела собаки

Новости мира

23 часа назад

"С одной моталыгой": прошедших обучение в Британии украинских военных забросили на фронт без оружия
Казанские стоматологи сказали свое слово: вот откуда все ваши кариесы
Редакция помогает
4 дня назад

Казанские стоматологи сказали свое слово: вот откуда все ваши кариесы