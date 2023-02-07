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А мог бы просто подождать и стереть Киев в пыль за сутки: политолог Брутер рассказал, как мог поступить Путин с Украиной

А мог бы просто подождать и стереть Киев в пыль за сутки: политолог Брутер рассказал, как мог поступить Путин с Украиной

Фото: vashgorod.ru

Российский политолог Владимир Брутер заявил, что президент РФ Владимир Путин мог бы просто подождать нападения со стороны Украины и разбить мощными ударами весь Киев и ВСУ буквально за сутки, сообщает портал Ura.ru.

Для такого сценария России пришлось бы терпеть нападки и провокации со стороны украинских соседей и Запада еще довольно длительное время.

"Американские деятели провоцировали уже не просто ухудшение ситуации на востоке Украины, а очевидное начало неких вооруженных действий, на которые Россия, как говорит Путин, все равно должна была бы отвечать. Это отдельный вопрос. Мы ведь могли подождать, пока они начнут, и потом разбомбить сам Киев за один день, например", — сказал Владимир Брутер.

Ранее мы сообщали, что штурмовики-добровольцы при поддержке ВС РФ взяли Николаевку в ДНР: еще один рубеж преодолен.

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