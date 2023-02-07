Штурмовики-добровольцы при поддержке ВС РФ взяли Николаевку в ДНР: еще один рубеж преодолен

Добровольцы-штурмовики при поддержке российской армии освободили село Николаевка в ДНР, потери ВСУ там составили почти сотню бойцов, заявили в Минобороны РФ.

"На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск освободили населенный пункт Николаевка <…>. За сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и гаубица Д-30", — говорится в сводке.

Также есть успехи и в других направлениях. У Константинополя в ДНР ВС РФ нанесли удары по складу боеприпасов ВСУ и хранилищу военной техники. На Купянском направлении нанесли поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады ВСУ. Там украинская армия потеряла до 40 военнослужащих и два автомобиля.

На Краснолиманском направлении группировка "Центр" поразила позиции 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери этих подразделений составили свыше 100 человек, БМП, две боевые бронемашины, РСЗО "Град", самоходное орудие "Нона С" и две гаубицы Д-20.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка "Восток" успешно действовала против 1-й танковой и 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 110-й бригады территориальной обороны. Там украинские потери оцениваются в 70 военнослужащих, один танк, БМП и две гаубицы: Д-20 и Д-30. А на Херсонском направлении уничтожены РСЗО "Град", самоходные гаубицы "Акация" и "Гвоздика", а также гаубица Д-30.

В районе Очакова российские войска поразили склад боеприпасов.