3 ложки в воду — и духовка стала чище новой: от липкого жира и нагара не сохранилось и следа — сияет как на праздник

Забытый блеск духовки легко вернуть с помощью доступных и безопасных средств, которые найдутся в любом доме. Об этом поделился автор Дзен-канала "Советы для дома".

Чтобы приготовить чистящую пасту, нужно соединить 4 столовые ложки соды, ложку жидкости для мытья посуды и столько же воды. Получившуюся смесь нанести на внутренние поверхности духовки и оставить на полчаса.

Пока паста работает, можно заняться боковыми решётками. Их стоит снять и замочить в горячей воде с растворённой таблеткой для посудомоечной машины (на 3 литра воды). Через 10 минут жир и нагар легко удаляются щёткой или губкой. После очистки решётки нужно промыть под струёй воды.

Затем внутренности духовки опрыскивают уксусом (9%), используя пульверизатор. Остатки загрязнений удаляются щёткой или губкой, а потом — влажной салфеткой. В конце всё вытирается насухо и ставятся чистые решётки на место.

Эксперт по уборке Марина Жукова дала ещё один совет: для очистки стекла духовки смешать 3 столовые ложки порошка (или 2 таблетки для посудомоечной машины) с ложкой нашатырного спирта и стаканом кипятка. Эту смесь вылить на стекло и не давать ей высохнуть — пусть «готовится» внутри духовки около 20 минут. Проверить размягчился ли налёт можно шпажкой. Если он стал мягким — можно приступать к чистке.

Альтернативный способ — сочетание соды и перекиси водорода. Их нужно смешать до образования густой кашицы, нанести на стекло и оставить на полчаса. После — смыть и насухо протереть, пишет krasnoyarskmedia.ru.