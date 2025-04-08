Звездопад Лириды смогут увидеть жители Татарстана с 16 по 25 апреля

С 16 по 25 апреля 2025 года над Татарстаном ожидается одно из красивейших небесных явлений — метеорный поток Лириды. Об этом сообщается на официальной странице Московского планетария.

Пик активности звёздного дождя придётся на ночь с 22 на 23 апреля. В это время небо озарят до 18 метеоров в час, и всё это можно будет наблюдать без помощи телескопов или другой техники.

Чтобы увидеть метеоры, достаточно взглянуть в сторону востока — ориентиром станет яркая звезда Вега, расположенная в созвездии Лиры. Условия для наблюдения особенно хороши в тёмное время суток, вдали от городского освещения.

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