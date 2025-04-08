Звездопад Лириды смогут увидеть жители Татарстана с 16 по 25 апреля
pixabay.com
С 16 по 25 апреля 2025 года над Татарстаном ожидается одно из красивейших небесных явлений — метеорный поток Лириды. Об этом сообщается на официальной странице Московского планетария.
Пик активности звёздного дождя придётся на ночь с 22 на 23 апреля. В это время небо озарят до 18 метеоров в час, и всё это можно будет наблюдать без помощи телескопов или другой техники.
Чтобы увидеть метеоры, достаточно взглянуть в сторону востока — ориентиром станет яркая звезда Вега, расположенная в созвездии Лиры. Условия для наблюдения особенно хороши в тёмное время суток, вдали от городского освещения.
Ранее мы писали о том, что 18-летняя Камила Валиева из Казани начала встречаться с 32-летним хоккеистом.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец