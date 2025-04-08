18-летняя Камила Валиева из Казани начала встречаться с 32-летним хоккеистом

Стало известно, что фигуристка Камила Валиева состоит в отношениях с хоккеистом ЦСКА Никитой Нестеровым. Информация, о которой ранее ходили только слухи, теперь получила подтверждение.

О возможном романе пары начали говорить ещё в феврале, однако сами спортсмены воздерживались от каких-либо публичных заявлений.

Камиле Валиевой сейчас 18 лет, а Нестерову — 32.

По данным «Спорт-Экспресса», на недавней игре ЦСКА Валиеву заметили в куртке с фамилией и изображением Нестерова на спине, что многие восприняли как неформальное подтверждение их отношений, пишет «Спорт-Экспресс».

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