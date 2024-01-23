Зооботсад Казани за год пополнился больше чем на 180 животных

В Казанском зооботсаде появилось более 180 новых зверей.

Стоит отметить, что из них 155 родились в самом зоопарке, а остальные 27 были доставлены из других городов. Об этом сообщили в мэрии Казани.

В зоопарке были рождены овцы, козы, даманы Брюса, сурикаты, лемуры катта и другие.

Из других городов зооботсаде приехали шипохвосты, огненные сцинки, гекконы, фазаны.

Ранее, стало известно, что в Челнах потратят на очистку дорог от снега в два раза больше денег.