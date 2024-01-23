В Челнах потратят на очистку дорог от снега в два раза больше денег

В Набережных Челнах на уборку снега на дорогах выделять в два раза больше денежных средств. Об этом сообщил мэр Челнов Наиль Магдеев.

Он отметил, что задействовано будет до двухсот снегоуборочных машин. А вывезено будет в два раза больше снега.

Мэр добавил, что вероятно мы где-либо, что-либо упустим, но уборка снега нужна как никогда.

Ранее, стало известно, что компания бывшего татарстанского депутата будет бороться с беспилотниками.