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· Артем Акчурин

В Челнах потратят на очистку дорог от снега в два раза больше денег

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В Набережных Челнах на уборку снега на дорогах выделять в два раза больше денежных средств. Об этом сообщил мэр Челнов Наиль Магдеев.

Он отметил, что задействовано будет до двухсот снегоуборочных машин. А вывезено будет в два раза больше снега.

Мэр добавил, что вероятно мы где-либо, что-либо упустим, но уборка снега нужна как никогда.

Ранее, стало известно, что компания бывшего татарстанского депутата будет бороться с беспилотниками.

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