Татарстанец обвиняется в совершении разбойного нападения

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, который обвиняется по ч. 3 ст. 162 УК РФ.

По версии следствия, 21 мая 2024 года мужчина вместе с сообщниками незаконно проник в дом потерпевшего, проживающего в селе Каенсар Кукморского района. Вооруженные металлическими предметами, преступники нанесли потерпевшему не менее двенадцати ударов по разным частям тела, причинив ему повреждения средней тяжести. Затем они похитили 18 тыс. рублей, распорядившись деньгами по своему усмотрению.

Обвиняемый свою вину в совершении преступления не признал.

Уголовное дело направлено в Кукморский районный суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.