Ректор КФУ проверил ремонт в общежитии на Красной Позиции

В октябре 2023 года в общежитии № 4 произошёл пожар по причине неисправности проводки.

После этого в общежитии провели полноценный ремонт. В задании полностью заменили проводку и системы отопления, провели ремонт в комнатах, санузлах и кухонных блоках, а также установили видеонаблюдение и новую систему пожарной безопасности.

По словам Сафина, подобный ремонт проведут в домах Деревни Универсиады и в общежитиях на ул. Бутлерова.

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