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Ректор КФУ проверил ремонт в общежитии на Красной Позиции

В октябре 2023 года в общежитии № 4 произошёл пожар по причине неисправности проводки.

Пресс-служба ректора КФУ

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В октябре 2023 года в общежитии № 4 произошёл пожар по причине неисправности проводки.

После этого в общежитии провели полноценный ремонт. В задании полностью заменили проводку и системы отопления, провели ремонт в комнатах, санузлах и кухонных блоках, а также установили видеонаблюдение и новую систему пожарной безопасности.

По словам Сафина, подобный ремонт проведут в домах Деревни Универсиады и в общежитиях на ул. Бутлерова.

Ранее мы писали, что Раис РТ Рустам Минниханов поручил проверить все воздушные судна в Татарстане, а также организацию частных полётов после падения самолёта в Камском Устье.

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