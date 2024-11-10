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Жители Самосырово, где нашли тело со следами укусов, два раза жаловались на собак

В Самосырово, где нашли тело женщины со следами...

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В Самосырово, где нашли тело женщины со следами укусов, два раза за 2024 год жаловались на собак. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

В мае 2024 года поступила первая заявка на отлов собак. Тогда была поймана одна собака. Вторая заявка была подана 1 октября, и на этот раз удалось отловить уже двух животных. После стерилизации собак вернули на прежнее место.

Как сообщил заместитель главы исполкома, владелец базы, возле которой было найдено тело погибшей женщины, держит большое количество собак. Их состояние неизвестно. Сотрудники службы отлова не смогли попасть на территорию базы, так как хозяин не пустил их.

В ходе расследования будет установлено, на каком основании содержатся собаки, а также выяснится, как осуществляется уход и контроль за ними.

Ранее стало известно, что работница магазина стала жертвой стаи собак.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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