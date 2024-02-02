Жители Казани пожаловались на взрыв возле ТЭЦ

В Авиастроительном районе Казани 1 февраля возле теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) жители услышали звуки взрыва. Об этом пишет «Казань на максималках».

Сообщается, что после этого от ТЭЦ повалил черный дым.

Стало известно, что под действием защиты один из сетевых трансформаторов был отключен. Из-за неисправности, прекращение работы сопровождалось звуком и вспышками. Сообщает пресс-служба предприятия. Нарушений в режиме работы организации не было и так как трансформатор был многократно резервирован, подача тепла и электричества гражданам не прекращалась.

Ранее, стало известно, что в столице РТ хотят обанкротить производителя туалетной бумаги.