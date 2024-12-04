Жителей Татарстана предупреждают о тумане и сильной гололедице
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В Татарстане 4 декабря ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен снег и мокрый снег.
По данным Гидрометцентра РТ, в некоторых районах также прогнозируется туман. Скорость ветра может достигать 14 м/s.
Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до -4 градусов. Днём ожидается от -2 до +2 градусов. На дорогах местами возможно образование гололедицы.
Ранее стало известно, что в Чистопольском районе около деревни Татарский Сарсаз пострадали четыре человека в результате ДТП.
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