Жителей Татарстана предупреждают о тумане и сильной гололедице

В Татарстане 4 декабря ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен снег и мокрый снег.

По данным Гидрометцентра РТ, в некоторых районах также прогнозируется туман. Скорость ветра может достигать 14 м/s.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до -4 градусов. Днём ожидается от -2 до +2 градусов. На дорогах местами возможно образование гололедицы.

Ранее стало известно, что в Чистопольском районе около деревни Татарский Сарсаз пострадали четыре человека в результате ДТП.