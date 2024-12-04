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· 16+ · Анастасия Шарова

Жителей Татарстана предупреждают о тумане и сильной гололедице

4 декабря в Татарстане ожидается пасмурная пого...

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В Татарстане 4 декабря ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен снег и мокрый снег.

По данным Гидрометцентра РТ, в некоторых районах также прогнозируется туман. Скорость ветра может достигать 14 м/s.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до -4 градусов. Днём ожидается от -2 до +2 градусов. На дорогах местами возможно образование гололедицы.

Ранее стало известно, что в Чистопольском районе около деревни Татарский Сарсаз пострадали четыре человека в результате ДТП.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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