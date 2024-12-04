В Чистопольском районе Татарстана пострадали четыре человека в результате ДТП

В Татарстане произошло серьезное ДТП, в котором пострадали люди.

По информации Госавтоинспекции, авария произошла около 7:00 в Чистопольском районе около деревни Татарский Сарсаз. Водитель автомобиля марки Geely на высокой скорости пересёк разделительную линию и столкнулся с другой машиной.

В результате ДТП травмы получили четыре человека: трое пассажиров Geely и водитель Daewoo. Все они были доставлены в больницу.

Ранее стало известно, что в Набережных Челнах нашли нелегальный пансионат для пенсионеров. Он находился в трехкомнатной квартире, и там были ужасные условия: грязь, отсутствие медсправок у персонала и т.д.