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В Чистопольском районе Татарстана пострадали четыре человека в результате ДТП

В результате ДТП травмы получили четыре человек...

Госавтоинспекция Чистопольского района

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В Татарстане произошло серьезное ДТП, в котором пострадали люди.

По информации Госавтоинспекции, авария произошла около 7:00 в Чистопольском районе около деревни Татарский Сарсаз. Водитель автомобиля марки Geely на высокой скорости пересёк разделительную линию и столкнулся с другой машиной.

В результате ДТП травмы получили четыре человека: трое пассажиров Geely и водитель Daewoo. Все они были доставлены в больницу.

Ранее стало известно, что в Набережных Челнах нашли нелегальный пансионат для пенсионеров. Он находился в трехкомнатной квартире, и там были ужасные условия: грязь, отсутствие медсправок у персонала и т.д.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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