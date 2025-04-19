Жителей Татарстана предупредили о грозе и сильном ветре

В Татарстане в ближайшие сутки ожидается резкое изменение погодных условий, несмотря на уже объявленное штормовое предупреждение из-за сильной жары.

По информации Гидрометцентра республики, 20 апреля во второй половине дня и вечером в различных районах, включая Казань, возможны грозы и сильные порывы ветра. Местами скорость ветра может достигать 15–20 м/с, в столице — до 15–17 м/с.

При этом жара не отступит — днём воздух прогреется до +27 градусов. Ранее МЧС напомнило жителям, как действовать при высоких температурах и оказывать помощь пострадавшим от перегрева, пишет ТНВ.

Ранее мы писали о том, что температура достигает 30–40 градусов: казанцы жалуются на духоту в квартирах.