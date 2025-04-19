Новости Казани
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Температура достигает 30–40 градусов: казанцы жалуются на духоту в квартирах

Ситуация усугубляется приближением выходных

pixabay

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Казанцы выражают недовольство по поводу невыносимой жары в своих квартирах, где температура в некоторых многоэтажках достигает 30–40 градусов. Несмотря на то что за окном установилась тёплая погода, отопление в городе всё ещё не отключили.

По словам горожан, находиться в домах стало крайне неудобно: духота, слабость и перегрев сказываются на их самочувствии. Некоторые жители уже вынуждены включать кондиционеры, одновременно продолжая платить за отопление по зимним тарифам.

Василий Константинович, один из жителей Казани, отметил, что на подоконнике, где он обычно выращивает рассаду, такая жара, что ощущение, будто он находится в парнике. Он добавил, что, несмотря на открытые окна и отключённые батареи, тепло продолжает поступать в его квартиру.

Ситуация усугубляется приближением выходных, когда, по прогнозам синоптиков, температура в Казани может достичь +27 градусов, что приведет к ещё большему перегреву в домах. Специалисты объясняют, что отключение отопления по всему городу невозможно сразу — этот процесс происходит поэтапно. Ожидается, что отопительный сезон в Казани завершится 21 апреля, пишет Татарстан 24.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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