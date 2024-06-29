Жителям Татарстана рассказали о самых ягодных местах в республике

Из-за погодных условий в Татарстане сократился урожай ягод. Но некоторых местах ещё можно найти заветные плоды малины, черники или земляники.

ВГТРК сообщает, что ягодные поляны можно найти:

Возле посёлка Нижние Вязовые в Зеленодольском районе;

Луга около села Ключищи и в окрестностях Матюшино;

Лес возле Борового Матюшино;

Поляна у реки Меши;

Луга близ деревни Альдермыш, села Дубъязы и Озерного;

Ранее мы писали, что мэрия Казани предложила жителям принять участие в голосовании за лучшее название для нового детского парка.