Жителям Татарстана рассказали о самых ягодных местах в республике
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Из-за погодных условий в Татарстане сократился урожай ягод. Но некоторых местах ещё можно найти заветные плоды малины, черники или земляники.
ВГТРК сообщает, что ягодные поляны можно найти:
Возле посёлка Нижние Вязовые в Зеленодольском районе;
Луга около села Ключищи и в окрестностях Матюшино;
Лес возле Борового Матюшино;
Поляна у реки Меши;
Луга близ деревни Альдермыш, села Дубъязы и Озерного;
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