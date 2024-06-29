Мэрия Казани предложила жителям принять участие в голосовании за лучшее название для нового детского парка
Денис Гордийко / Мэрия Казани
30 августа в День рождения Казани состоится открытие самого большого детского парка в Татарстане. Он расположится на Набережной Казанки, напротив Национальной библиотеки.
Ранее мы писали, что в Казани сейчас подбирают место под ещё одно здание IT-парка и планируют построить такие же технопарки в других городах республики.
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