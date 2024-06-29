Мэрия Казани предложила жителям принять участие в голосовании за лучшее название для нового детского парка

30 августа в День рождения Казани состоится открытие самого большого детского парка в Татарстане. Он расположится на Набережной Казанки, напротив Национальной библиотеки.



Мэрия горда предложила казанцам поучаствовать в выборе наименовании детского "городка". В голосовании присутствуют варианты, основанные на игре слов татарского и русского языков и ассоциациях с счастливым детством: «Су баласы/Дети воды», «Юл(а)», «Елмай», «Уен/Игра», «Айда парк/Ай-Да парк!». Также горожане могут предложить свой вариант названия прямо в опросеРанее мы писали, что в Казани сейчас подбирают место под ещё одно здание IT-парка и планируют построить такие же технопарки в других городах республики.