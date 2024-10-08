Житель Нурлата 3 года насиловал маленькую дочку экс-сожительницы

В Нурлате был задержан 40-летний подозреваемый в изнасиловании дочери своей экс-сожительницы, пишет KazanFirst.

По информации источника портала, фигурант 3 года (в период с марта 2021 по январь текущего года) совращал ребенка своей девушки. На момент первого интима малышке было 6 лет.

В настоящее время мужчина задержан, он признал вину. Было заведено уголовное дело о насилии сексуального характера в отношении ребенка. На время следствия татарстанец будет под подпиской о невыезде.

Ранее мы писали о том, что казанец пойдет под суд за издевательства над малолетним сыном. В региональной столице Татарстана прокуратура утвердила обвинение по делу в отношении 41-летнего мужчины. Местный житель ненадлежащим образом исполнял свои родительские обязанности.

Вину отец не признал. Дело было направлено в суд.