Житель Челнов зарубил знакомую топором

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу 67-летнего жителя, обвиняемого по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ.

По данным следствия, инцидент произошел в марте 2024 года в одной из квартир Набережных Челнов. Мужчина, находясь в жилище, напал на свою знакомую и нанес ей несколько ударов топором. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Уголовное дело передано в Верховный суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах руку рабочего «намотало» на станок.