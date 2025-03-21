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Житель Челнов зарубил знакомую топором

Уголовное дело передано в Верховный суд Республ...

pixabay.com

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Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу 67-летнего жителя, обвиняемого по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ.

По данным следствия, инцидент произошел в марте 2024 года в одной из квартир Набережных Челнов. Мужчина, находясь в жилище, напал на свою знакомую и нанес ей несколько ударов топором. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Уголовное дело передано в Верховный суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах руку рабочего «намотало» на станок.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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