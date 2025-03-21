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В Челнах руку рабочего «намотало» на станок

На место происшествия незамедлительно прибыла с...

Екатерина Елисеева

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На одном из производственных объектов в Набережных Челнах произошёл инцидент — сотрудника во время работы затянуло в станок, что привело к серьёзному повреждению руки. Об этом сообщили «Челнинские Известия».

На место происшествия незамедлительно прибыла скорая помощь. Пострадавшего доставили в БСМП, где медики экстренно провели операцию. Подробностей о его текущем состоянии пока не поступало.

Для выяснения всех обстоятельств на предприятие направили следственную группу. Специалисты проверяют, были ли соблюдены все нормы безопасности при работе с оборудованием.

Ранее мы писали о том, что Бастрыкин дал указание снова завести дело о гибели жителя Казани от кипятка.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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