Житель Челнов утром обнаружил свою 45-летнюю гостью мертвой

Накануне утром в 34-м комплексе Набережных Челнов владелец одной из квартир обратился в экстренные службы. Мужчина сообщил, что около 5:30 обнаружил свою 45-летнюю знакомую без признаков жизни.

Прибывшие медики лишь подтвердили смерть женщины. По предварительным данным, она наступила не более восьми часов назад.

Точная причина гибели будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы, пишет издание Челнинские известия.

Ранее мы писали о том, что в Челнах нашли тело пенсионера с огнестрельным ранением.