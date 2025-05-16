Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Житель Челнов обвиняется в жестоком убийстве знакомого

Суд, рассмотрев ходатайство следствия, избрал в...

Екатерина Елисеева

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По данным следствия, 18 ноября 2024 года 41-летний мужчина, находясь в гостях и находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, вызванного личной неприязнью, выкинул своего знакомого из окна четвёртого этажа. Пострадавший был госпитализирован, однако спасти его не удалось — он скончался от полученных травм в медицинском учреждении.

Суд, рассмотрев ходатайство следствия, избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали о том, что в РТ было возбуждено дело после жестокого избиения врача.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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